Category: Бисквитные торты

Торт “Тройное птичье молоко”
Любите птичье молоко? А тройное птичье молоко? Миллион пузырьков в одном тортике. Рецепт Виктории Фомичевой. Рассыпчатые песочные коржи и суфле на желатине. Торт рассчитан на форму 16 см. Если […]More Details
Любите птичье молоко? А тройное птичье молоко? Миллион пузырьков в одном тортике. Рецепт Виктории Фомичевой. Рассыпчатые песочные коржи и суфле на желатине. Торт рассчитан на форму 16 см. Если […]More Details
Рецепт морковного торта от Анны Повечеровой. Этот торт отличается особенной нежностью и мягкостью благодаря взбитым яичным белкам и оливковому маслу. А вы нашли уже свой идеальный рецепт морковного […]More Details
Рецептом обалденного морковного торта с орешками и апельсиновой карамелью от Надежды Малой. По словам Надежды, это единственный торт, который она прослаивает таким небольшим количеством крема. А все потому, […]More Details
Вертикальный медовик в исполнении фуд-блоггера и фуд-фотографа Марины Долбус Рецепт из книги Виктории Мельник. Вертикальный торт – настоящий тренд последних лет. Его фишка – в особой сборке. По […]More Details
Еще один великолепный рецепт от Татьяны Обуховой. Этот торт особенно актуален ко дню святого Валентина. Вы только посмотрите, какой он страстный!) И вкусный конечно. И с приготовлением справится […]More Details
Необычный рецепт от Екатерины Карповой. Для этого бисквита вам потребуется мандариновая мука. Ее вы можете сделать сами, вряд ли она продается в магазинах, хотя кто знает. Для мандариновой […]More Details
Ох, как любили мы эти конфеты в детстве. А сейчас целый торт можно приготовить по мотивам этой конфеты. 2 вида бисквита, хрустящий слой и нежный мусс. Будет точно […]More Details
Еще один рецепт медовика в нашу копилочку. Великолепный медовый торт от Инны Щербаковой. В качестве украшения торта здесь использованы медовые пластины, рецепт ищите ниже. “Знаю, многие мечутся между […]More Details
Для тех, кто уже приготовил торт “Фереро Роше” и “Сникерс”, следующий “конфетный” торт. На этот раз по мотивам знаменитых “Рафаэлло”. Рецепт и фото Ксении Боровковой. “Не называю торт […]More Details
Для любителей беспроигрышного сочетания “шоколад-орех”. Тотально шоколадный торт – хрустящая ореховая начинка и сногсшибательная шоколадная глазурь с орехами “Гурмэ” от Ксении Боровковой Торт рассчитан на форму 18 см. […]More Details