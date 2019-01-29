Category: Бисквитные торты

Торт “Тройное птичье молоко”

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Любите птичье молоко? А тройное птичье молоко? Миллион пузырьков в одном тортике. Рецепт Виктории Фомичевой. Рассыпчатые песочные коржи и суфле на желатине. Торт рассчитан на форму 16 см. Если […]

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Сочный морковный торт рецепт

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Рецепт морковного торта от Анны Повечеровой. Этот торт отличается особенной нежностью и мягкостью благодаря взбитым яичным белкам и оливковому маслу. А вы нашли уже свой идеальный рецепт морковного […]

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Самый вкусный морковный торт

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Рецептом обалденного морковного торта с орешками и апельсиновой карамелью от Надежды Малой. По словам Надежды, это единственный торт, который она прослаивает таким небольшим количеством крема. А все потому, […]

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Вертикальный медовик

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Вертикальный медовик в исполнении фуд-блоггера и фуд-фотографа Марины Долбус Рецепт из книги Виктории Мельник. Вертикальный торт – настоящий тренд последних лет. Его фишка – в особой сборке. По […]

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Рецепт торта “Красный бархат”

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Еще один великолепный рецепт от Татьяны Обуховой. Этот торт особенно актуален ко дню святого Валентина. Вы только посмотрите, какой он страстный!) И вкусный конечно. И с приготовлением справится […]

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Мандариновый бисквит

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Необычный рецепт от Екатерины Карповой. Для этого бисквита вам потребуется мандариновая мука. Ее вы можете сделать сами, вряд ли она продается в магазинах, хотя кто знает. Для мандариновой […]

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Карамельный медовик

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Еще один рецепт медовика в нашу копилочку. Великолепный медовый торт от Инны Щербаковой. В качестве украшения торта здесь использованы медовые пластины, рецепт ищите ниже. “Знаю, многие мечутся между […]

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Торт “Кокосовый с миндалем”

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Для тех, кто уже приготовил торт “Фереро Роше” и “Сникерс”, следующий “конфетный” торт. На этот раз по мотивам знаменитых “Рафаэлло”. Рецепт и фото Ксении Боровковой. “Не называю торт […]

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Торт “Фереро Роше”

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Для любителей беспроигрышного сочетания “шоколад-орех”. Тотально шоколадный торт – хрустящая ореховая начинка и сногсшибательная шоколадная глазурь с орехами “Гурмэ” от Ксении Боровковой Торт рассчитан на форму 18 см. […]

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