Миндальный торт из Икеа

Если вы искали в поисковике рецепт миндального торта из Икеа и попали на эту страницу, значит вы, как и миллионы людей, просто обожаете этот вкусный торт. А вы знали, что его можно приготовить самим? Рецепт совсем не сложный, главное раздобыть немного миндальной муки и миндальных лепестков. Осторожно! Этот торт вызывает привыкание и потенциально опасен для фигуры=)

За рецепт и крайне аппетитное фото спасибо Марине Барановой.

Торт рассчитан на форму 22 см. Если вам нужен меньший или больший диаметр, вы можете легко пересчитать ингредиенты с помощью нашего сервиса Тортометр.

Ингредиенты

Миндальные коржи

Мука миндальная (можно измельчить миндаль самим) – 200 гр

Яичный белок – 4 шт

Сахар – 120 гр

Крем

Яичные желтки – 4 шт

Сливки от 33% и выше – 100 мл

Сахар – 80 гр

Сливочное масло комнатной температуры – 150 гр

Амаретто – по желанию

Декор

Миндальные лепестки – 100 гр

Как приготовить шведский миндальный торт

Шаг 1. Начнем с миндальной муки и миндальных лепестков. Если у вас есть уже готовые эти ингредиенты, пропускайте этот шаг. Если нет – готовим муку и лепестки сами.

300 гр миндаля заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. После этой нехитрой манипуляции шкурка миндаля легко очищается.

200 гр очищенного миндаля сушим в духовке при 100С и перемалываем в муку (не обязательно очень мелко)

100 гр очищенного миндаля разрезаем ножом на лепестки и также сушим в духовке при 100С

Шаг 2. Готовим миндальные коржи. В белки добавить немного сахара, начать взбивать. В процессе добавить оставшийся сахар и взбить до крепких пиков. Очень аккуратно вмешать в белки миндальную муку, лучше использовать для этого силиконовую лопаточку. Наша задача сохранить как можно больше пузырьков воздуха взбитых белков, поэтому работаем очень аккуратно и только вручную.

На белом листе нарисовать окружность 22 см. Подложить этот лист под пергамент, чтобы окружность просвечивала на пергаменте. С помощью кондитерского мешка отсадить тесто по окружности непосредственно на пергамент. Должно получится 2 коржа. Выпекать в ЗАРАНЕЕ разогретой до 175С духовке 20-25 минут. Снять коржи, остудить.

Шаг 3. Готовим крем. В сотейнике соединяем сахар и сливки, греем, пока сахар не растворится. В отдельной миске немного взбиваем желток. Несколько ложек горячих сливок добавить к желткам, перемешать. Вылить желтки в сотейник с оставшимися сливками и интенсивно мешаем. Эта манипуляция нужна для того, чтобы желток не свернулся. Варим смесь на медленном огне до загустения, не переставая мешать.

Переливаем смесь в другой сотейник или миску, накрываем пленкой в контакт. Остужаем полностью.

Масло сливочное взбиваем до бела, по частям добавляем яичное-сливочную смесь к маслу, продолжаем взбивать. Можно добавить на этом этапе 1 ст.ложку “Амаретто” (по желанию).

Крем готов.

Сборка

Корж смазываем кремом, сверху помещаем новый корж, снова смазываем его кремом, хорошо промазываем бока и обсыпаем торт миндальными лепестками. Убираем минимум на 5-6 часов в холодильник.